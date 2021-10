Saarbrücken

Saarland startet Modellprojekt zum nachhaltigen Bauen

Das Saarland will künftig die Gebäude von Behörden und anderen Landeseinrichtungen nachhaltiger bauen und betreiben. Den Auftakt dazu bildet ein Modellprojekt für ein Gebäude der Hochschule für Technik und Wirtschaft (htw Saar), dessen Baukosten nach ersten Schätzungen bei 25 bis 30 Millionen Euro liegen werden. Der Staatssekretär im Bauministerium, Christian Seel (CDU), kündigte am Dienstag an, dass das Bewertungssystem des Bundes für nachhaltiges Bauen (BNB) erprobt werden soll. Dabei stünden nicht nur Fragen des Klimaschutzes im Mittelpunkt sondern auch ökonomische, technische und funktionale Aspekte.