Archivierter Artikel vom 06.05.2020, 16:50 Uhr

Saarland startet breit angelegte Covid-19-Antikörperstudie

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Blut von rund 2300 Saarländern wird in den nächsten Wochen auf Antikörper gegen das Coronavirus untersucht. Das Saarland sei damit das erste Bundesland, das repräsentativ für das gesamte Land eine entsprechende Studie auf den Weg bringe, teilte die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Mittwoch in Saarbrücken mit. Die Untersuchung auf Antikörper solle Erkenntnisse über die tatsächliche Verbreitung des Virus und die Immunität im Land bringen.