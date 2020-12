Archivierter Artikel vom 16.06.2020, 16:10 Uhr

Saarland spannt Schutzschirm für Jugendherbergen

Saarbrücken (dpa/lrs) – Mit einem Schutzschirm in Höhe von 280 000 Euro unterstützt die saarländische Landesregierung Jugendherbergen und Naturfreundehäuser in der Corona-Krise. Die gemeinnützigen Einrichtungen seien von den Auswirkungen der Corona-Pandemie sehr stark betroffen, teilte Sozialministerin Monika Bachmann (CDU) am Dienstag in Saarbrücken mit. „In dieser schwierigen Situation wollen wir die Träger nicht alleine lassen.“