Saarbrücken

Saarland soll neueste Mobilfunk-Technologie erhalten

Bis Ende 2023 sollen mindestens vier von fünf Anwohner im Saarland beim Mobilfunk Zugang zum sogenannten echten 5G bekommen. Das kündigten Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und Vodafone-Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter am Donnerstag an. Sie vereinbarten dafür einen „5G-Echtzeit-Plan“. Dieser neue Standard – die modernste in Europa verfügbare 5G-Technik – ist bis zu 100 Mal schneller als LTE und macht somit Datenübertragungen in Echtzeit möglich. 2025 soll die Mobilfunk-Technik dann für mehr als 90 Prozent der Anwohner im Saarland verfügbar sein.