Archivierter Artikel vom 31.07.2020, 12:00 Uhr

Saarbrücken

Saarland senkt zum Kindergartenjahr-Start Elternbeiträge

Zum Start des neuen Kindergartenjahres im Saarland am 1. August werden die Elternbeiträge weiter gesenkt: Sie liegen dann bei höchstens 17 Prozent der Personalkosten, teilte das saarländische Bildungsministerium am Freitag in Saarbrücken mit. Damit trete die nächste Stufe des „Gute-Kita-Gesetzes“ in Kraft, das eine Halbierung der Elternbeiträge bis 2022 gegenüber der Zeit vor dem 1. August 2019 vorsieht. Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) sagte, ihr Ziel sei die vollständige Abschaffung der Kita-Elternbeiträge.