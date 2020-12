Archivierter Artikel vom 30.05.2020, 18:10 Uhr

Saarland senkt Obergrenze: Regionale Corona-Neuinfektionen

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland will auf einen potenziellen regionalen Ausbruch von Corona-Infektionen rascher reagieren. Deshalb sei eine verschärfte Regelung beschlossen worden, teilte die Staatskanzlei am Samstag mit. Steige die Anzahl der Neuinfektionen in einem Landkreis oder im Regionalverband Saarbrücken innerhalb von sieben Tagen auf mehr als 35 pro 100 000 Einwohner, sollen regional wieder bestimmte Schutzmaßnahmen greifen. Zuvor galt die Grenze von 50 Infektionen.