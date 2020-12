Archivierter Artikel vom 16.06.2020, 18:30 Uhr

Saarland: Seniorenheimbewohner dürfen draußen spazieren

Saarbrücken (dpa/lrs) – Weitere Lockerungen in der Corona-Pandemie: Seniorenheime, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und Reha-Kliniken im Saarland dürfen wieder Spaziergänge und Heimfahrten am Wochenende ermöglichen. Spaziergänge mit Angehörigen seien eine Alternative zu Besuchen und könnten zur „Entlastung der Besuchskapazitäten beitragen“, teilte das saarländische Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Dienstag mit. Bei Heimfahrten sei eine schriftliche Bestätigung nötig, dass Schutz- und Hygienemaßnahmen von den Angehörigen eingehalten würden.