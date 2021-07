Saarbrücken/Trier

Saarland schickt weitere Helfer in Katastrophengebiete

Das Saarland hat weitere Hilfen für die Hochwassergebiete in Rheinland-Pfalz angekündigt. „Wir unterstützen unsere rheinland-pfälzischen Nachbarn mit all unseren zur Verfügung stehenden Mitteln“, sagte Innenminister Klaus Boullion (CDU) am Freitag in Saarbrücken. Bereits von Samstag an sollen mehrere Einsatzzüge der Bereitschaftspolizei in der Region Trier eingesetzt werden.