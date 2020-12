Saarland plant Haushalt gegen die Folgen der Corona-Pandemie

Saarbrücken (dpa/lrs) – Mit Rekordausgaben und mehr Schulden als eigentlich geplant will das Saarland in den kommenden beiden Jahren die Folgen der Corona-Pandemie in den Griff bekommen. „Dieser Haushalt spiegelt den absoluten Willen dieser Landesregierung wider, diese Krise nicht nur zu bewältigen, sondern am Ende gestärkt daraus hervorzugehen“, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Dienstag zu Beginn einer zweitägigen Haushaltsdebatte im Landtag. Oppositionsführer Oskar Lafontaine (Linke) kritisierte vor allem die seiner Ansicht nach zu geringen Investitionen.

In dem Doppelhaushalt für 2021 und 2022 überschreiten die Ausgaben mit jeweils 5,0 und 5,1 Milliarden Euro erstmals die 5-Milliarden-Grenze. Der Budgetentwurf sieht für die kommenden beiden Jahre konjunkturbedingte neue Schulden in Höhe von 85 und 62 Millionen Euro vor.

Dazu kommen aber wegen Corona zusätzliche neue Kredite für die Ausgaben des Landes aus dem sogenannten Pandemie-Sondervermögen. Sie betragen 409 beziehungsweise 296 Millionen Euro in den Jahren 2021 und 2022. Diese höhere Verschuldung wurde möglich, weil der Landtag offiziell eine Notsituation feststellte, die die Schuldenbremse außer Kraft setzte.

Das Land stehe vor zwei „existenziellen Herausforderungen“, sagte Hans. „Zum einen die Coronakrise und der beschleunigte Strukturwandel, in dem sich unsere heimische Saarwirtschaft befindet“. Die Krise werde im kommenden Jahr noch nicht vorbei sein. „Wenn wir 2021 die Herrschaft über das Corona Virus gewinnen sollten, dann heißt das noch lange nicht, dass wir aus dem Krisenmodus herauskommen. Dann heißt das noch lange nicht, dass diese Krise bewältigt ist“, betonte der Ministerpräsident.

„Ganz im Gegenteil: Die Wunden, die diese Pandemie geschlagen hat, die werden dann offen zutage treten.“ Es sei richtig, jetzt mehr zu investieren als normalerweise: „Wir wollen, dass die Menschen, wenn diese Pandemie überstanden ist, nicht schlechter dastehen als die Menschen in anderen Bundesländern.“

Das Saarland müsse die Investitionsquote pro Kopf der Bevölkerung steigern, sagte Lafontaine. „Wir haben eine viel zu große Lücke gegenüber den anderen Ländern.“ Er kritisierte, ein Saarländer verdiene durchschnittlich 500 Euro im Monat weniger als im Durchschnitt der Bundesrepublik Deutschland.

Zudem sei jeder vierte prekär beschäftigt: „Ein Land mit diesem Reichtum kann sich eine andere Lohnstruktur leisten.“ Lafontaine fügte hinzu: „Wir sollten alle Anstrengungen unternehmen, um dieses Einfallstor für rechte Entwicklungen in der Gesellschaft zu schließen.“

Hans widersprach der Kritik. Im Vergleich zu den finanzschwächeren westdeutschen Flächenländern liege das Saarland bei Investitionen „in einem ordentlichen Mittelfeld“. Die Landesregierung halte an ihrer „Investitionsoffensive“ fest: „Das Gebot lautet Investieren.“

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Commerçon betonte insbesondere die Bedeutung der Kulturförderung und der Investitionen in Bildung. „Jeder Euro in der Bildung zahlt sich in der Zukunft um ein Vielfaches aus.“ Auch ermögliche der Doppelhaushalt die Förderung von Startups: „Unser gemeinsames Ziel ist es, dass das Saarland auch ein Land der innovativen Ideen wird.“

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Josef Dörr nannte die Lage des Saarlandes „beschissen“. Das Saarland habe einen Anspruch auf „gleichwertige Lebensverhältnisse“. Man müsse „beim Bund mit aller Macht vorstellig werden, um Geld zu bekommen“. Er forderte vom Bund eine „Sofortzahlung“ von 5 Milliarden Euro für das Land sowie 3 Milliarden Euro für Städte und Gemeinden.

Finanzminister Peter Strobel (CDU) kritisierte die Bundesregierung wegen der schleppenden Auszahlung von Hilfen für Unternehmen. Dass der Bund noch keine entsprechende Software habe, sei „eigentlich ein Skandal“. Strobel: „Wir arbeiten an alternativen Programmen, um das auszubügeln, was der Bund jetzt möglicherweise an dieser Stelle auch vergeigt.“