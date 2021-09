Saarbrücken

Saarland plant flächendeckend Lolli-Antigentests in Kitas

Das Saarland will in den Kindertagesstätten flächendeckend Corona-Antigentests per Lolli einführen. „Unter Einhaltung der 3-G Regel beim Personal kann dann die Maskenpflicht in den Einrichtungen aufgehoben werden“, sagte Gesundheitsministerin Monika Bachmann am Donnerstag. „Zudem wird es wieder möglich, zu der Randzeitenbetreuung und einem freien Gruppenangebot zurückzukehren.“