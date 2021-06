Saarbrücken

Saarland plant Corona-Impfkampagne für Studierende

Das Saarland bereitet eine Corona-Impfkampagne für die Studierenden an seinen Hochschulen vor. Das teilte die Staatskanzlei am Dienstag in Saarbrücken mit. Der Wunsch zur Rückkehr zu einem normalen Studienbetrieb zum Wintersemester 2021/2022 sei sehr nachvollziehbar, erklärte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). „Deswegen möchte ich die Hochschulen darin unterstützten, sich bestmöglich auf das Wintersemester vorzubereiten.“