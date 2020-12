Archivierter Artikel vom 16.07.2020, 16:10 Uhr

Saarland passt Quarantäneregelungen für Luxemburgreisende an

Saarbrücken (dpa/lrs) – Vor dem Hintergrund gestiegener Corona-Zahlen in Luxemburg hat das Saarland die Quarantäneregelungen für Ein- und Rückreisende aus dem Großherzogtum angepasst. Durch eine geänderte Verordnung seien Berufspendlerinnen und -pendler von der zweiwöchigen Quarantänepflicht ausgenommen – ebenso Menschen, die sich weniger als 72 Stunden in Luxemburg aufgehalten haben oder einen triftigen Reisegrund haben, wie Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) und Staatssekretär Stephan Kolling am Donnerstag in Saarbrücken mitteilten.