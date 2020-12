Archivierter Artikel vom 16.10.2020, 19:50 Uhr

Saarbrücken

Saarland passt Corona-Regeln nach Bund-Länder-Beschlüssen an

Das Saarland hat angesichts steigender Corona-Zahlen noch einmal die Regelungen für besonders betroffene Gebiete verschärft. In einer Sondersitzung des Ministerrates am Freitag seien die – gerade erst in Kraft getretene – Rechtsverordnung angepasst und die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz vom Mittwoch umgesetzt worden, teilte die Staatskanzlei mit. „Die Zahlen im Saarland sind alarmierend, deshalb mussten wir jetzt zügig die Voraussetzungen schaffen, dass die erweiterten Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen auch in Kraft treten können“, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) laut Mitteilung.