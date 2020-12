Archivierter Artikel vom 26.03.2020, 10:40 Uhr

Saarland passt Ausgangsbeschränkungen wegen Corona an

Saarbrücken (dpa/lrs) – Seit Mitternacht gelten im Saarland veränderte Regeln bei den Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Die Landesregierung habe die Allgemeinverfügung an die Beschlussempfehlung des Bundes angepasst, erklärte ein Regierungssprecher in Saarbrücken in einer Mitteilung.