Archivierter Artikel vom 17.04.2020, 13:30 Uhr

Saarland öffnet „zeitnah“ Grenzübergänge

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland werden die Grenzübergänge nach Remich in Luxemburg und von Kleinblittersdorf nach Frankreich geöffnet. Das kündigte Ministerpräsident Tobias Hans am Freitag an. „Gerade den Menschen, die tagtäglich zur Arbeit über die Grenzen pendeln, dürfen wir nicht zu große Steine in den Weg legen. Es ist nicht in unserem Sinne, wenn sie kilometerlange Umwege in Kauf nehmen müssen“, sagte der CDU-Politiker einer Mitteilung zufolge. Die Öffnung erfolge „zeitnah“, sagte ein Regierungssprecher der dpa.