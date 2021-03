Saarbrücken

Saarland: Noch kein kompletter Präsenzunterricht nach Ferien

An saarländischen Schulen wird es auch nach den Osterferien am 8. April noch keine Rückkehr in den vollständigen Präsenzunterricht geben. Das sagte Saar-Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Dienstag in Saarbrücken. Bis zum 18. April bleibe es zunächst beim bisherigen Wechselbetrieb. Weitere Lockerungen könne es nach dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin nicht geben.