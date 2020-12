Archivierter Artikel vom 07.06.2020, 09:50 Uhr

Mainz

Saarland mit stärkstem Zuwachs bei Ladesäulen für E-Autos

Das Saarland hat unter den Bundesländern zuletzt prozentual den stärksten Zuwachs an öffentlich zugänglichen Ladesäulen für E-Autos verbucht. Die Zahl stieg nach Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) von 65 im Mai vergangenen Jahres auf 175 Ende dieses Jahres. Das war ein Plus von 169 Prozent. Bundesweit lag das nur bei 60 Prozent. Auf die nächstgrößten Zuwachsraten kamen Bremen (plus 113 Prozent) und Brandenburg (plus 91 Prozent).