Archivierter Artikel vom 12.03.2020, 13:40 Uhr

Saarbrücken (dpa/lrs) – Schüler und Lehrer aus dem an das Saarland grenzenden Corona-Risikogebiet Grand Est in Frankreich dürfen bis auf Weiteres keine Schulen mehr im Saarland besuchen. Auch Kinder in saarländischen Kindertagesstätten und Kita-Beschäftigte, die in der Region Grand Est wohnten, sollten ab (morgigen) Freitag vorsorglich zuhause bleiben, teilten das saarländische Bildungsministerium und das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Saarbrücken mit. Die Zahl der an Corona erkrankten Menschen verdoppelte sich praktisch laut Gesundheitsministerium auf 29 (Stand: Donnerstag, 10.00 Uhr). Am Mittwoch (Stand: 14.00 Uhr) waren es noch 14 gewesen.

Schulen und Kita spielten aufgrund der besonders intensiven sozialen Kontakte eine besondere Rolle für die Bemühungen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und zu verzögern. Daher habe man sich zu dieser Regelung entschlossen hieß es. In der vergangenen Woche war bereits festgelegt worden, dass Lehrer und Kinder, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, 14 Tage lang weder eine Schule noch eine Kita besuchen dürfen.

Nach Angaben des Bildungsministeriums sind 1186 Schüler und 97 Lehrer mit Wohnsitz in Frankreich saarländischen Schulsystem gemeldet. Das Robert Koch-Institut hat die ostfranzösische Region Grand Est am Mittwoch zum Risikogebiet erklärt. Am Mittwochmittag lag dort die Zahl der bestätigen Infektionen mit dem Virus bei 587 – das waren 123 mehr als ein Tag zuvor. Laut Ministerium vom Donnerstag wurde der Betrieb des deutsch-französischen Gymnasiums Saarbrücken bis auf weiteres eingestellt, dort gibt es täglich über 500 einpendelnde Schülerinnen und Schüler.

Die Universität des Saarlandes wies Beschäftigte und Studieren mit Wohnsitz oder dauerhaftem Aufenthalt in Grand Est an, bis auf Weiteres den Campus der Uni nicht mehr zu betreten. Personen, die aus diesem oder einem andere Risikogebiet zurückkehrten, müssten dem Uni-Gelände 14 Tage fernbleiben. Die Saar-Uni verschob den Beginn der Vorlesungszeit des Sommersemesters vom 6. April auf den 4. Mai. Damit solle die weitere Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden.

Um den Schaden durch die Corona-Pandemie auf die Wirtschaft abzufedern, legte Saarlands Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Donnerstag einen Zehn-Punkte-Plan vor. Die Lage sei sehr ernst, sagte die Ministerin. Zu dem Plan für die Saar-Wirtschaft zählten Informations- und Beratungsangebote sowie schnell verfügbare Liquiditätshilfen und Bürgschaften für Unternehmen mit kurzfristigen Corona-bedingten Schwierigkeiten.

Der Informationsbedarf bei vielen Unternehmen „riesig“, sagte Rehlinger. „Und wir wollen ein Signal in einen verunsicherten Markt geben: Wir werden alle Maßnahmen möglich machen, um Arbeitsplatzverluste und langfristige Schäden der Wirtschaft zu vermeiden. Wir lassen die saarländischen Unternehmen nicht allein.“ Der Maßnahmenkatalog sei auch das Ergebnis intensiver Gesprächen mit Wirtschaftsverbänden und saarländischen Unternehmen.

Die AfD-Fraktion im saarländischen Landtag forderte die Landesregierung angesichts der sprunghaften Zunahme von Corona-Fällen in Grand Est auf, die Grenze zu Frankreich für Dauer von 30 Tagen zu überwachen. Berufspendler dürften nur noch nach Vorlage eines ärztlichen Attestes ihren Arbeitsplatz im Saarland aufsuchen. Saarbahn sowie der grenzüberschreitende Bus- und Bahnverkehr sollten eingestellt werden, hieß es in einer Mitteilung.