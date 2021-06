Saarbrücken

Saarland lockert Masken- und Testpflicht

Im Saarland wird die Maskenpflicht an diesem Freitag an weiteren Orten aufgehoben: So müssen Gäste im Außenbereich von Gastronomiebetrieben auch abseits ihrer Plätze keine Maske mehr tragen. Auch an Bushaltestellen und Bahnhöfen kann auf die Maske verzichtet werden, wenn genug Abstand gehalten wird. Keine Maske ist mehr in privaten Fahrzeugen notwendig. Und auch in Gottesdiensten muss an den festen Plätzen keine Maske mehr getragen werden. Die Lockerungen treten mit der neue Corona-Verordnung in Kraft und gelten die nächsten zwei Wochen.