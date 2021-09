Saarbrücken

Saarland lockert Corona-Regeln umfangreich

Das Saarland bringt umfangreiche Lockerungen in der Corona-Pandemie auf den Weg. So werden etwa ab dem 1. Oktober die privaten Kontaktbeschränkungen aufgehoben und der Mindestabstand wird nur noch empfohlen, kündigte die Landesregierung am Dienstag in Saarbrücken an.