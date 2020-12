Archivierter Artikel vom 26.05.2020, 16:20 Uhr

Saarland lockert Besuchsregelung in Heimen

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland gelten ab sofort einheitliche Lockerungen in Pflege-, Reha- und Behinderteneinrichtungen. Dazu zählen unter anderem Besuche von Friseur und Fußpflege oder auch von Menschen, die mit Bewohnern nicht verwandt sind. Ziel sei es, älteren Menschen, Patienten und Behinderten wieder „ein Stück mehr Lebensqualität zurückgeben“, so Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Dienstag in Saarbrücken.