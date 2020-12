Saarland legt Förderzahlungen in Transparenzdatenbank offen

Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 15:50 Uhr

In einer Transparenzdatenbank legt das Saarland Förderzahlungen und Zuschüsse aus dem Landeshaushalt offen. Finanzminister Peter Strobel (CDU) gab am Dienstag in Saarbrücken das Online-Portal frei. Über eine Suchmaske können alle Bürger gezielt Zuwendungen und Empfänger der Förderbeträge abrufen. Der Minister sprach von „einem wichtigen Baustein für mehr Transparenz der saarländischen Fördertätigkeit“.

Aktuell enthalte die Datenbank rund 29 000 Daten mit einem Gesamtbewilligungsvolumen von über 5 Milliarden Euro aus den Jahren 2014 bis 2018. Die Fortschreibung der Daten soll künftig jährlich für das Vorjahr jeweils zum 1. März erfolgen. Wegen der Corona-Pandemie werden die Daten der Jahre 2019 und 2020 gemeinsam im Frühjahr 2021 eingestellt.

„Es ist wichtig, dass jeder Bürger die Möglichkeit hat zu gucken, wer profitiert denn von den Leistungen des Landes, welche Vereine sind begünstigt worden und welche Unternehmen haben unter Umständen Hilfen bezogen“, so Strobel. Aus datenschutzrechtlicher Sicht werden Förderungen an Personen und an Personengesellschaften zusammengefasst in einer Summe veröffentlicht.