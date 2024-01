Industrie

Berlin

Saarland lädt zu Treffen der «Stahlallianz»

Das Saarland und andere Bundesländer mit bedeutenden Stahlunternehmen beraten am Montag in Berlin mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) über den weiteren Weg zum klimafreundlichen Umbau des Industriezweigs. Auch Vertreter der Wirtschaftsvereinigung Stahl und der Gewerkschaft IG Metall sind bei dem Treffen dabei. Es geht unter anderem um Finanzfragen, Hintergrund ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds, der die Bundesregierung zum Sparen zwingt und zwischenzeitlich Förderzusagen in Frage stellte.