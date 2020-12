Archivierter Artikel vom 30.06.2020, 19:30 Uhr

Saarland kündigt Testungen in Fleischindustrie an

Saarbrücken (dpa/lrs) – Als Reaktion auf die vermehrten Corona-Ausbrüche in der deutschen Fleischindustrie hat das Saarland umfangreiche Tests in der Branche angekündigt. „Bisher gibt es zwar keine bekannten Fälle in der saarländischen Fleischindustrie, aber trotzdem gilt das Prinzip der Prävention. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, umfangreiche Testungen der Beschäftigten in der Fleischindustrie auf Sars-CoV-2 durchzuführen“, sagte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Dienstag. Dabei sollen sowohl Mitarbeiter mit Werkverträgen als auch die Stammbelegschaft getestet werden.