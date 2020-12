Archivierter Artikel vom 17.04.2020, 15:50 Uhr

Saarland: Kreditprogramm für kleine und mittlere Unternehmen

Saarbrücken (dpa/lrs) – Kleine und mittlere Unternehmen im Saarland können ab sofort ein Kreditprogramm im Gesamtumfang von 25 Millionen Euro in Anspruch nehmen. Das teilte das Wirtschaftsministerium in Saarbrücken am Freitag mit, das das Programm „Sofort-Kredit-Saarland“ mit der Saarländischen Investitionskreditbank (SIKB) aufgelegt hat.