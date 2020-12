Archivierter Artikel vom 18.06.2020, 15:50 Uhr

Saarland kommt wieder ins Europäische Parlament

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland ist ab Mitte Juli wieder mit einer Abgeordneten im Europäischen Parlament vertreten. Manuela Ripa werde für die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖPD) die Nachfolge des bisherigen Abgeordneten Klaus Buchner (ÖDP) antreten, der sein Mandat zum 15. Juli aufgebe, kündigten beide Politiker bei Facebook an. „Ich werde mich mit vollem Einsatz und nach besten Kräften für die ökologische Sache nicht nur in Europa einsetzen“, schrieb Ripa am Donnerstag. Zuvor hatte die „Saarbrücker Zeitung“ darüber berichtet.