Saarland ist Spitzenreiter beim dualen Studium

Beim dualen Studium ist das Saarland der Spitzenreiter in der Bundesrepublik. Der Anteil dieser Studierenden liegt bei 29,6 Prozent und damit so hoch wie in keinem anderen Bundesland, wie sich aus einer am Mittwoch vorgestellten Studie des Centrums für Hochschulentwicklung (CHD) und des Forschungsinstituts Betriebliche Bildung (f-bb) ergibt. Bundesweit machen die Menschen in einem dualen Studium lediglich 4,2 Prozent aller Studierenden aus.