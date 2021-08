Saarbrücken

Saarland investiert zwei Millionen Euro in Sirenenprogramm

Im Saarland sollen 90 Prozent der Regionen mit Warnsirenen ausgestattet werden. Das kündigte Innenminister Klaus Bouillon (CDU) am Dienstag in Saarbrücken an. „Resultierend aus den Erfahrungen im Katastrophenfall Ahrtal“ solle ein sogenanntes Sirenenprogramm aufgelegt werden. Dazu erhalte das Land 1,03 Millionen Euro vom Bund, eine weitere Million werde es selbst über Bedarfszuweisungen zur Verfügung stellen.