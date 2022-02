Offenbach

Saarland im Winter Spitzenreiter bei Niederschlagsmenge

Viel Niederschlag, aber auch viel Sonne hat der zu Ende gehende Winter ins Saarland gebracht. Das Bundesland war mit einer Niederschlagsmenge von fast 280 Litern pro Quadratmeter zwischen Dezember und Februar sogar bundesweit Spitzenreiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte. Zum Vergleich: in der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 liegt die Niederschlagsmenge im Saarland bei 255 Litern pro Quadratmeter.