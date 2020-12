Archivierter Artikel vom 30.09.2020, 12:00 Uhr

Wiesbaden

Saarland: Höchste Armutsgefahr für Generation 65 plus

Ältere Saarländer sind deutschlandweit gesehen am meisten von Armut bedroht. Nach den neuen Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind in der Gruppe der Menschen ab 65 Jahren 18,4 Prozent der Menschen im Jahr 2019 von Armut gefährdet gewesen, wie die Statistikbehörde am Mittwoch in Wiesbaden berichtete. Bundesweit lag der Durchschnitt bei 15,7 Prozent. Unter den Bundesländern liegt die Quote im Saarland am höchsten.