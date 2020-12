Archivierter Artikel vom 15.05.2020, 15:10 Uhr

Saarland hebt Quarantänepflicht für Rückkehrer auf

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland hebt die Quarantänepflicht für Ein- und Rückreisende aus den europäischen Nachbarstaaten auf. Ab Montag (18. Mai) müssten Personen aus einem Schengen-Staat sowie aus Island, Norwegen, Liechtenstein und der Schweiz nicht mehr in eine 14-tägige Quarantäne wegen der Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus, teilte die saarländische Landesregierung am Freitag in Saarbrücken mit.