Saarlouis

Saarland hat erste Helmut-Kohl-Straße

Als erste Stadt im Saarland hat Saarlouis jetzt eine Helmut-Kohl-Straße. Der Beschluss sei am Donnerstagabend im Stadtrat einstimmig gefallen, sagte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Saarlouis, Marc Speicher, am Freitag. Die Entscheidung ging auf einen gemeinsamen Antrag der Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP zurück. Mit der „Helmut-Kohl-Straße“ solle an das Wirken des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl erinnert werden, hieß es.