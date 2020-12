Archivierter Artikel vom 15.06.2020, 23:00 Uhr

Saarbrücken

Saarland: Hans will Grenzen bei Corona-Neuwelle offen halten

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) will die Grenzen zu Frankreich und Luxemburg im Fall einer zweiten Corona-Welle oder einer neuen Pandemie unbedingt offen halten. Er werde alles daran setzen, eine erneute Grenzschließung zu vermeiden, sagte der 42-Jährige der „Saarbrücker Zeitung“ (Dienstag). „Wenn es so kommt, werden wir in Paris und in Berlin ein Konzept vorlegen, um ohne Grenzschließungen, ohne Kontrollen in dieser Form klarzukommen“, sagte Hans.