Saarbrücken

Saarland hält trotz Notbremse an „Saarland-Modell“ fest

Auch wenn das Saarland ab Samstag wegen der Bundes-Notbremse in weiten Teilen zurück in den Lockdown muss: Das Saarland-Modellprojekt, das auf Öffnungen auf der Basis von Tests setzt, ist nicht vom Tisch. „Wir halten auch weiterhin an unserem Modell fest“, teilte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) mit. „Das Saarland-Modell ist ein langfristig angelegtes Management-Modell, mit dem wir die Corona-Pandemie nachhaltig kontrollieren werden.“ Anreize zum Testen seien „ein Schlüssel in der Pandemiebekämpfung“.