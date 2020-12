Saarland greift gegen Coronavirus durch

Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 15:20 Uhr

Mit einer Reihe von Maßnahmen will das Saarland eine Ausbreitung des Coronavirus verhindern. Die Regierung spricht sich für die Absage von Großveranstaltungen aus. Kliniken schränken Besuchszeiten ein.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die saarländische Landesregierung will mit einem Maßnahmenpaket gegen die Ausbreitung des Coronavirus vorgehen. Ab sofort werde allen Veranstaltern im Saarland empfohlen, größere Ereignisse mit mehr als 1000 Besuchern abzusagen, sagte Regierungssprecher Alexander Zeyer (CDU) am Dienstag in Saarbrücken. Damit folge man der Aufforderung des Bundesgesundheitsministeriums. In einem zweiten Schritt prüfe das Justizministerium derzeit zudem eine allgemeine Verfügung, – ähnlich wie NRW und Bayern – um alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen zu verbieten.

Außerdem sollen Schülerinnen und Schüler, die sich derzeit auf Klassenfahrt in einem Krisengebiet befinden, so schnell wie möglich nach Hause geholt werden. Laut Zeyer soll es sich um 100 Gymnasiasten aus dem Kreis Saarlouis in Italien handeln. Gesundheitsamt und Gesundheitsministerium würden anschließende eventuelle Quarantänemaßnahmen prüfen beziehungsweise veranlassen.

Auf Vorschlag von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) habe sich der Ministerrat am Dienstag auch dazu entschlossen, unter der Federführung des Gesundheitsministeriums ressortübergreifend ein Corona-Maßnahmenpaket zu erarbeiten. Dazu werde der Ministerrat am (morgigen) Mittwoch zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um diese Sofortmaßnahmen vor der Plenarsitzung zu beschließen. Saarlands Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) werde dieses Konzept dem saarländischen Landtag in einer Regierungserklärung vorstellen.

Der saarländische Innen- und Sportminister Klaus Bouillon (CDU) ist überzeugt, dass auch Fußballspiele künftig in leeren Stadien ausgetragen werden. Das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund habe am vergangenen Wochenende „nur zehn Kilometer vom Infektionsherd entfernt“ stattgefunden. „Diese Dinge wird man zukünftig nicht mehr machen können“, sagte Bouillon. Seiner Ansicht nach werde sich eine grundsätzliche Diskussion entwickeln, was an Veranstaltungen wirklich notwendig sei. „Man wird einen Weg finden müssen, damit die Republik nicht zum Erliegen kommt.“

Mit der Coronakrise haben Krankenhäuser im Saarland ihre Regeln für Besucher verschärft. Beim Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) in Homburg seien die Besuchszeiten auf 16 bis 18 Uhr beschränkt worden, um die Risiken einer Ausbreitung des Coronavirus zu minimieren, teilte das UKS in Homburg mit. Zudem sei nur noch ein Besucher pro Patient und Tag vorgesehen. Diese Regelung gelte an jedem Tag der Woche bis auf Weiteres, hieß es.

Damit sollten die Patienten vor eingetragenen Infektionen mit dem neuartigen Virus Sars-CoV-2 geschützt werden. Nach Möglichkeit sollten Angehörige und Bekannte andere Möglichkeiten der Kommunikation mit den Patienten nutzen, zum Beispiel Telefonate. Am Homburger Uni-Klinikum war am Dienstag vor einer Woche der erste bestätigte Corona-Fall im Saarland bei einem Arzt aufgetreten.

Am Kreiskrankenhaus St. Ingbert gibt es bereits seit einigen Tagen eingeschränkte Zeiten für Besucher. Sie gelten von 12 bis 12.30 Uhr und von 17 bis 18 Uhr, wie eine Sprecherin am Dienstag sagte. Zudem würden Besucher am Eingang der Klinik darauf hingewiesen, dass sie Schutzmasken tragen und sich die Hände desinfizieren sollten.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert teilte am Dienstag mit, aufgrund der Infektionsgefahr durch das Coronavirus ab sofort den Übungsbetrieb in allen Löschbezirken einzustellen. Zudem würden alle Gemeinschaftsveranstaltungen aufgeschoben, hieß es in einer Mitteilung. Zu Einsätzen werden die freiwilligen Helfer ganz normal alarmiert. Die Einsatzfähigkeit sei garantiert.

Die Zahl der Coronas-Infizierten im Saarland ist unterdessen auf sieben gestiegen, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Bei den jüngsten Fällen handelt es sich um einen Mann aus dem Landkreis Neunkirchen und um einen Mann aus dem Landkreis Saarlouis, die sich beide vermutlich bei Urlauben in Südtirol beziehungsweise Frankreich infizierten.