Saarbrücken

Saarland gibt Ausblick auf Impfstrategie im nächsten Jahr

Einen Ausblick auf die Impfstrategie in 2022 will das Saarland heute geben. Zudem wird die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) auf die Corona-Impfungen im ablaufenden Jahr schauen und Bilanz ziehen. Bei der digitalen Pressekonferenz sind auch der Virologe Jürgen Rissland und Thorsten Lehr als Experten für Corona-Prognosen zugeschaltet. Das Saarland steht laut Robert Koch-Institut im Ländervergleich mit an der Spitze: 77 Prozent sind demnach bereits vollständig geimpft. Die Zahl der Geimpften mit Auffrischungsimpfungen beläuft sich auf 42,6 Prozent (Stand Montag).