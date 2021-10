Saarbrücken

Saarland: Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke

Als letztes deutsches Bundesland hat das Saarland ein Gesetz über Hilfen bei psychischen Erkrankungen auf den Weg gebracht. Der Landtag stimmte am Mittwoch in erster Lesung einstimmig dem Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen von CDU und SPD zu. Das Gesetz, das an die Stelle des seit 1992 geltenden Gesetzes über die Unterbringung psychisch Kranker tritt, wird nun im Gesundheitsausschuss beraten. In der Begründung für die Neuregelung heißt es: „Ziel ist es, psychische Erkrankungen weiter zu entstigmatisieren sowie die Inklusion von Menschen mit psychischen Erkrankungen zu stärken.“