Berlin/Saarbrücken

Saarland für Corona-Tests an Flughäfen bei Reiserückkehrern

Um eine mögliche Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, soll es künftig an deutschen Flughäfen Teststellen für Reisende geben, die aus einem Risikogebiet nach Deutschland kommen. Zustimmung für diesen und weitere Beschlüsse der Gesundheitsminister von Bund und Ländern kam am Freitag aus Saarbrücken. Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) unterstütze alles, was bei der Beratung der Minister beschlossen worden sei, sagte eine Sprecherin des saarländischen Gesundheitsministeriums.