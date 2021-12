Saarbrücken

Saarland für Ausnahme bei Corona-Testpflicht

Das Saarland prüft in der Corona-Pandemie eine Aufhebung der Testpflicht für geboosterte Menschen bei der 2G-plus-Regelung. Es sei nach Ansicht der Landesregierung „der richtige Weg, dass Menschen mit Auffrischungsimpfungen künftig bei 2G-plus-Regelungen von der Testpflicht ausgenommen werden“, teilte Regierungssprecher Alexander Zeyer am Montag in Saarbrücken mit. „Wir werden mit den Experten im Ministerrat darüber beraten, wann der richtige Zeitpunkt für eine solche Regelung gekommen ist.“