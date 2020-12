Archivierter Artikel vom 10.11.2020, 15:30 Uhr

Saarbrücken

Saarland führt zeitnahe Betriebsprüfung ein

Das Saarland will vom nächsten Jahr an Großunternehmen die Möglichkeit einer zeitnahen Betriebsprüfung anbieten. Dabei handle es sich um eine „klassische Win-win-Situation für alle Beteiligten“, sagte Finanzstaatssekretärin Anja Wagner-Scheid (CDU) am Dienstag in Saarbrücken. Die neue Regelung habe Vorteile für das Land, weil die Steuern schneller eingingen. Unternehmen hätten den Vorteil einer höheren Rechts- und Planungssicherheit.