Saarland fordert bessere Unterbringung von Erntehelfern

Saarbrücken (dpa/lrs) – Eine bessere Unterbringung von Erntehelfern hat der Vorsitzende der Agrarministerkonferenz, Saar-Minister Reinhold Jost (SPD), gefordert. Kontrollen in der Corona-Krise hätten „in einigen Betrieben erneut erhebliche Missstände bei der Unterbringung von Saisonarbeitskräften zu Tage gebracht“, heißt es in einem Papier der Minister von Bund und Ländern, die sich an diesem Freitag zu ihrer Konferenz zusammenschalten. „Wir sollten uns hier auf verpflichtende Standards einigen“, sagte Jost der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.