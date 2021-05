Saarbrücken

Saarland fördert private Reduzierung zugebauter Flächen

Im Saarland sollen Bürger künftig Geld für die Reduzierung zugebauter Flächen bekommen. Das Land verspricht finanzielle Unterstützung, wenn die Menschen durch private Rückbaumaßnahmen verhindern, dass die Kanäle durch Regenwasser belastet werden – beispielsweise durch die Umwandlung von Pkw-Stellflächen. Laut Umweltminister Reinhold Jost (SPD) stellt das Land in den Jahren 2021 bis 2023 dafür neun Millionen Euro zur Verfügung. „Wir erhoffen uns einen neuen Schub der Entsiegelung unserer Flächen innerorts“, sagte Jost am Dienstag in Saarbrücken. „Sinn und Zweck ist, das Wasser, das nicht in die Kanalisation braucht, gar nicht erst einzuleiten.“