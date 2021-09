Saarbrücken

Saarland fördert Krankenhäuser bis 2039 mit 840 Millionen

Mit 840 Millionen Euro will das Saarland bis 2039 die Krankenhausstrukturen fördern. „Damit wird in den nächsten Jahren an verschiedenen Standorten investiert, erneuert, bestimmte Fachbereiche ausgebaut und die Zahl der Ausbildungsplätze in Gesundheitsfachberufen erhöht“, teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Mittwoch mit.