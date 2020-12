Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 17:20 Uhr

Saarbrücken

Saarland fördert barrierefreien Wohnungsbau

Das Saarland will den Bau von barrierefreiem Wohnraum vorantreiben. Bauminister Klaus Bouillon (CDU) kündigte am Dienstag in Saarbrücken ein neues Förderprogramm mit einem Volumen von rund zehn Millionen Euro und Zuschüssen ab 27 000 Euro an. Er gehe davon aus, dass sich damit rund 370 barrierefreie Mietwohnungen schaffen ließen. Außerdem könnten ab sofort Anträge für den Bau von Studentenwohnungen gestellt werden. Pro Einzelwohnung werden dafür Zuschüsse in Höhe von 30 000 Euro, für eine Maisonette-Wohnung 50 000 Euro gezahlt. Das Programm habe insgesamt ein Volumen von 15,5 Millionen Euro, rund 500 Einzelwohnungen könnten gefördert werden.