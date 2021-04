Saarbrücken

Saarland fördert Ausbildung von Schwimmlehrern

Der saarländische Sportminister Klaus Bouillon (CDU) will ab Mitte Mai Schwimmbäder von Kommunen anmieten, um so die Ausbildung von Schwimmlehrern voranzutreiben. „Derzeit verhandle ich mit vier Bürgermeistern“, teilte er am Dienstag in Saarbrücken mit. Ziel sei es, die Zeit zu nutzen, bis die Bäder wieder öffnen dürfen und dann möglichst vielen Kindern die Möglichkeit zu geben, schwimmen zu lernen.