Saarbrücken

Saarland finanziert weitere Kinderschwimmkurse

Im Saarland haben in den vergangenen Wochen bislang 3600 Kinder über ein neues Förderprogramm des Landes in rund 360 Kursen schwimmen gelernt. Parallel dazu werden derzeit 70 bis 80 neue Schwimmlehrer ausgebildet. Das gab Sportminister Klaus Bouillon (CDU) am Dienstag beim Sommergespräch mit Journalisten in Saarbrücken bekannt.