Saarland erweitert Förderprogramm für Studentenwohnungen

Das Saarland will mehr Wohnraum für Studenten schaffen und sein Förderprogramm erweitern. Wie Bauminister Klaus Bouillon (CDU) am Dienstag in Saarbrücken mitteilte, soll ein Programm, das ursprünglich nur für Neubaumaßnahmen gegolten habe, ergänzt werden. Demnach sollen nun auch für Umbaumaßnahmen Zuschussquoten gezahlt werden. Dazu habe man sich nach Gesprächen mit der Wohnungswirtschaft entschlossen. Für eine Einzelwohnung gebe es 30 000 Euro, für eine Duplex-Wohnung 50 000 Euro. Für das Förderprogramm stehen laut Bouillon 16 Millionen Euro zur Verfügung. Insgesamt könnten 435 Wohnungen gefördert werden, sagte ein Ministeriumssprecher.