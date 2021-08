Saarbrücken

Saarland erprobt Lolli-Tests an Grundschulen

Im Saarland sollen nach den großen Ferien zunächst an sechs Grundschulen Lolli-PCR-Tests erprobt werden. Die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) kündigte am Donnerstag an, dass man diese zunächst in der zweiten und dritten Schulwoche testen wolle und dann eine Rückmeldung der Schulen abwarte. Bei der sogenannten Lolli-Methode muss zum Feststellen einer Corona-Infektion kein Stäbchen in die Nase oder in den Rachen geführt werden. Kinder lutschen stattdessen an einem Abstrichtupfer – dem „Lolli“.