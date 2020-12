Archivierter Artikel vom 20.10.2020, 17:50 Uhr

Saarbrücken

Saarland: Bundeswehr unterstützt Infektionsnachverfolgung

Bei der Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten hilft die Bundeswehr im Saarland künftig den Gesundheitsämtern in allen Landkreisen sowie im Regionalverband Saarbrücken. Seit Dienstag seien im Rahmen der Amtshilfe insgesamt 40 Angehörige einer Luftlandebrigade eingesetzt, teilten die Streitkräfte in Saarlouis mit. „Dies unterstreicht ein weiteres Mal die sehr gute (...) Zusammenarbeit in unserem Bundesland und das auf allen Ebenen“, sagte Oberst Matthias Reibold, Kommandeur des Landeskommandos Saarland. Die Bundeswehr wird im Saarland auch im zentralen Testzentrum sowie in drei Probeentnahmeteams eingesetzt.