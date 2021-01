Saarland bietet Gruppenimpftermine für Ältere an

„Jeder, der sich ab sofort auf die Impfliste einträgt, erhält automatisch einen Gruppencode. Unter Angabe dieses Codes kann anschließend eine definierte Anzahl von Personen – maximal neun weitere Personen – eingetragen werden oder der Code zur Eintragung an Dritte weitergegeben werden“, erklärte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Samstag. „Die gesamte Buchungsgruppe erhält dann, sobald sie an der Reihe ist, einen gemeinsamen Impftermin in dem gewünschten Impfzentrum.“

Wegen des noch knappen Impfstoffs hat das Bundesgesundheitsministerium Gruppen mit Vorrang definiert. Zur ersten Gruppe zählen unter anderen Menschen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, sowie Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

Nach neuesten Zahlen vom Samstag haben die Gesundheitsämter im Saarland 226 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Saarbrücken um 4 auf 749 (Stand: 17.00 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen bezogen auf 100 000 Einwohner – betrug 122,5.

Seit Beginn der Pandemie wurde im Saarland den Angaben zufolge bei insgesamt 25 694 Menschen eine Infektion mit Sars-CoV-2 festgestellt. Aktuell infiziert sind demnach 2057 Menschen im Land. Derzeit werden 295 Covid-19-Patienten im Saarland stationär behandelt, davon 72 intensivmedizinisch.

© dpa-infocom, dpa:210131-99-241084/2